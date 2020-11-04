Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 91 заболевшего.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 139 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 13443 человек подтвердили диагноз, вылечились 9869 жителей области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2358 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 241173 раза.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 91 заболевшего. В Брянском районе ковид выявили у 34 человек. В Брасовском районе инфекцию обнаружили у 12 жителей, в Навлинском – у 9. Всего COVID-19 зафиксировали в 11 брянских городах и районах.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 4 ноября 2020 года:
— Брянск – 5706 (+91)
— Брянский район – 1520 (+34)
— Дятьковский район – 680
— Карачевский район – 480 (+5)
— Трубчевский район – 338
— Жуковский район – 337
— Унечский район – 298
— Сельцо – 295 (+3)
— Фокино – 267
— Новозыбков – 273
— Комаричский район – 259 (+2)
— Клинцы – 278 (+2)
— Стародубский район – 246
— Выгоничский район – 248 (+3)
— Погарский район – 233
— Почепский район – 190
— Брасовский район – 195 (+12)
— Мглинский район – 180 (+1)
— Навлинский район – 203 (+9)
— Климовский район – 172
— Дубровский район – 153
— Клетнянский район – 151
— Суземский район – 135
— Жирятинский район – 89
— Суражский район – 92
— Клинцовский район – 94
— Красногорский район – 81 (+1)
— Гордеевский район – 72
— Севский район – 65
— Злынковский район – 45
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 37.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».