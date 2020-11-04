Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 91 заболевшего. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 139 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 13443 человек подтвердили диагноз, вылечились 9869 жителей области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2358 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 241173 раза.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 91 заболевшего. В Брянском районе ковид выявили у 34 человек. В Брасовском районе инфекцию обнаружили у 12 жителей, в Навлинском – у 9. Всего COVID-19 зафиксировали в 11 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 4 ноября 2020 года:

— Брянск – 5706 (+91)

— Брянский район – 1520 (+34)

— Дятьковский район – 680

— Карачевский район – 480 (+5)

— Трубчевский район – 338

— Жуковский район – 337

— Унечский район – 298

— Сельцо – 295 (+3)

— Фокино – 267

— Новозыбков – 273

— Комаричский район – 259 (+2)

— Клинцы – 278 (+2)

— Стародубский район – 246

— Выгоничский район – 248 (+3)

— Погарский район – 233

— Почепский район – 190

— Брасовский район – 195 (+12)

— Мглинский район – 180 (+1)

— Навлинский район – 203 (+9)

— Климовский район – 172

— Дубровский район – 153

— Клетнянский район – 151

— Суземский район – 135

— Жирятинский район – 89

— Суражский район – 92

— Клинцовский район – 94

— Красногорский район – 81 (+1)

— Гордеевский район – 72

— Севский район – 65

— Злынковский район – 45

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 37.

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