Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области на час ночи 6 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 13608 человек. За сутки прирост к общему числу - 165 пациентов. В лабораториях выполнили 2940 тестов на инфекцию.

За 24 часа выздоровели 192 человека. А общее число брянцев, которые справились с болезнью, превысило 10 тысяч человек.

Коронавирусом заразился заместитель губернатора Юрий Мокренко. Он лечится в Брянске. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

А вот бывшему заместителю губернатора Анатолию Теребунову пришлось отправиться на лечение в Москву. За ним в брянский аэропорт прилетел борт МЧС России. На самолете вместе с ним полетела и его жена, у которой тоже подтвердили коронавирус.

В школе №39 в Бежицком районе Брянска умер второй педагог, судя по всему, от коронавируса. 23 октября скончалась директор образовательного учреждения. А в ноябре - учитель английского языка. Обеим женщинам еще не было 60 лет.

Ситуацию с коронавирусом в школах называют "тяжелой". На карантин в городе пока закрыты два класса. Почти все школьники сейчас находятся на каникулах. И выйдут на учебу 9 ноября.

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