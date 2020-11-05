В Брянске разработали аэродромную пожарную машину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске разработали новую аэродромную пожарную машину. Ее выпускают на шасси Брянского автомобильного завода. Машину представили на втором Международном пожарно-спасательном конгрессе. Он прошел 5 ноября в Москве, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Автомобиль полной массы может разогнаться до 85 км/ч за 40 секунд, - говорят конструкторы завода. - Независимая подвеска и широкопрофильные шины позволяют двигаться по неподготовленной местности, а не только по территории аэродрома.

Двигатель машины находится сзади. В кабине помещается четыре человека.

- Автомобиль позволяет решать все возникающие задачи при тушении пожаров и ликвидации аварий на воздушных судах и наземных объектах аэропортов, - отмечают спасатели.

Каждая новая машина комплектуется, исходя из пожеланий заказчика. Поэтому в год в выпускают порядка 10 машин.

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