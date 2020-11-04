Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянской области подвели итоги Года памяти и славы. 2020 год был объявлен им в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такой приказ подписал президент России.

В Брянской области создали дирекцию Года памяти и славы. Она являлась главным организатором памятных мероприятий на территории региона.

Год памяти и славы торжественно открылся 6 февраля 2020 года. На церемонии присутствовал глава региона Александр Богомаз, ветераны Великой Отечественной войны, руководители общественных патриотических организаций Брянской области. Первой акцией, которую устроили в рамках Года памяти, стала акция «блокадный хлеб». Молодежь участвовала в квестах, волонтеры раздавали листовки с информацией о тех страшных событиях и кусочки «блокадного хлеба».

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В феврале 2020 года в Брянске собрались "Волонтеры Победы". Они обсудили подготовку к празднованию 75-летней годовщины Дня Победы. В Брянск приехали 185 волонтеров со всей страны. Главными участниками семинара стали ветераны Великой Отечественной войны. Волонтеры выработали основные механизмы и этапы реализации подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, обменялись мнениями в вопросах реализации столь масштабного проекта.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В условиях распространения коронавируса волонтеры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» провели несколько акций для ветеранов. Это «Поздравления ветеранов по телефону», «Бессмертный полк онлайн», Общероссийское исполнение песни «День Победы». Масштабным и ярким стал проект #Окна Победы, в рамках которой тысячи семей по всей России, в том числе и в Брянской области, украшали свои окна символами Победы и поздравлениями.

«Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев России организовали международную акцию "Сад памяти". Она стартовала 18 марта. В рамках акции высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. В каждом населенном пункте страны появляется свой «Сад памяти».

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянской области высадили 75 508 деревьев. Акция «Сад памяти» прошла во всех муниципальных образованиях Брянской области. Всего в акции приняло участие 643 человек, включая 206 волонтеров. В рамках «Сада памяти» были высажены плодово-ягодные деревья, кустарники, ели, сосны, дубы, рябина и ряд других деревьев. Международная акция «Сад памяти» на территории Брянской области продолжается. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, принять участие в акции можно, посадив дерево возле своего частного дома или на даче. Во время или после посадки деревьев нужно сфотографировать и выложить фото в социальных сетях с общими хештегами #СадПамятиДома #Брянскаяобласть.

8 и 9 мая в праздничные дни Великой Победы волонтеры "Мы вместе" организавали социально значимый проект «Вам, родные!». Волонтеры вручили подарочные наборы 584 ветеранам в Брянской области.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

Творческие коллективы Брянщины сформировали фронтовые бригады, которые организовали каждому ветерану – участнику Великой Отечественной войны, концерт во дворе.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

- Сказать «СПАСИБО» нашим дорогим ветеранам – это самая главная задача, - говорит начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская. - Не забывать того подвига, который совершили ветераны, не забывать тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины и передавать историю нашим детям и молодежи, не дать фальсифицировать историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В День России 12 июня прошли акции «Общероссийское исполнение Гимна России», акция «Окна России», флешмоб «Флаги России», раздача ленточек триколор, акция «Испеки пирог и скажи «спасибо», концерты во дворах #МЫРоссия.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В День памяти и скорби 22 июня состоялись памятные мероприятия: «Общероссийская Минута молчания», возложение цветов к памятникам, акция «Великое кино Великой страны», акция «Красная гвоздика», акция «Огненная фигура».

24 июня состоялось празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад 9 Мая перенесли из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Именно 24 июня 1945 года в Москве прошел легендарный парад победителей, когда по Красной площади прошли воины, отстоявшие Москву и Ленинград, победившие фашистские войска под Сталинградом. 24 июня 2020 года также состоялись флешмоб «Голубь мира», акция «Звон Победы», акция «Лучи Победы», акция «Марш Победы» и многие другие.

В день окончания Второй Мировой войны 3 сентября состоялись мероприятия «Великое кино Великой страны», Всероссийская акция «Уроки Второй мировой войны», акция «Цветы Памяти», виртуальная выставка военной техники, образовательная платформа «Великая Отечественная война». Многие мероприятия из-за сложной эпидемиологической обстановки провели в онлайн формате.

3 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» представителям различных профессий и общественных организаций, которые вносят вклад в развитие патриотического воспитания.

Мероприятия в рамках празднования Года памяти и славы в Российской Федерации продолжаются на территории Брянской области.

- Временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ, - говорят в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области. - Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла – определили исход самой страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле – прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу.