Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса вновь выявили в Брянском районе, здесь нашли 52 заболевших. В Брянске ковид выявили у 50 человек. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 4 ноября выявили 169 новых случаев коронавируса. Выздоровели 92 пациента, от COVID-19 скончались еще три человека.

В целом с начала пандемии в регионе у 13280 человек подтвердили диагноз, вылечились 9730 жителей области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1135 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 238815 раз.

Больше всего случаев коронавируса вновь выявили в Брянском районе, здесь нашли 52 заболевших. В Брянске ковид выявили у 50 человек. Большой суточный прирост в Навлинском районе: сразу 21 пациент. В Дятьковском районе обнаружили 12 заболевших, в Карачевском – 8. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.

В Брянской области за месяц от коронавируса умерли 32 человека. Об этом можно судить по представленной оперативным штабом статистике. Месяц назад, 3 октября, было зафиксировано 38 случаев смерти от ковид. На 3 ноября эта цифра выросла до 70. Только за минувшую неделю в регионе от COVID-19 умерли 12 пациентов.

В Брянске в понедельник, 2 ноября, проверили 126 магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания. Комиссия обнаружила восемь нарушителей масочного режима. На них выписали административные протоколы. Проверки прошли во всех районах города. По три безмасочника обнаружили в Советском и Бежицком районах, по одному – в Володарском и Фокинском районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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