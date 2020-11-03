«Ростелеком» развернул систему тепловизионного контроля для группы компаний «Надежда» в Брянске

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» развернул систему бесконтактного тепловизионного контроля в Брянском офисе группы компаний (ГК) «Надежда». Специалисты цифрового провайдера установили комплекс определения температуры сотрудников и посетителей, состоящий из термографического тепловизора и видеорегистратора с искусственным интеллектом. Система в автоматическом режиме сканирует проходящих людей и с высокой точностью определяет температуру тела. При превышении заданного температурного порога включаются световое и звуковое оповещения.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«В период пандемии тепловизоры “Ростелекома” особенно актуальны для предприятий, социально значимых объектов и любых мест массового скопления людей. Их использование позволяет практически в режиме реального времени определять заболевшего человека и тем самым предотвращать распространение инфекции. Для “Надежды” мы установили систему удаленного контроля температуры тела на входной группе в офисе. Комплекс бесконтактно, с расстояния до двух метров, измеряет температуру тела сотрудников и посетителей. При этом никаких заторов на входе не образуется, так как температура “считывается” примерно у 30 человек в минуту. Применение тепловизионного контроля возможно на любых объектах – от небольших офисных зданий до крупных торговых центров, предприятий, аэропортов и других местах скопления людей».

Захарченко Михаил, начальник ИТ отдела, ООО «ГК Надежда»:

«Наша компания ввела дополнительные меры безопасности для снижения рисков заболевания сотрудников вирусной инфекцией. На входе в здание мы установили тепловизор от “Ростелекома”, который помогает предупредить перекрестные заражения в коллективе и уменьшить трудозатраты персонала на измерение температуры. Комплекс автоматически фиксирует температуру и передает показания на наш СКУД, который, в свою очередь, управляет турникетом. Результаты измерений планируем связать с системой безопасности предприятия, чтобы анализировать общую статистику и иметь возможность провести проверку по каждому случаю обнаружения повышенной температуры».

Система тепловизионного контроля включает в себя оборудование с тепло- и видеокамерой, которое обеспечивает высокую точность замеров, и видеорегистратор. В программе можно установить распознавание лиц, что поможет оперативному поиску и идентификации сотрудников с повышенной температурой тела. Кроме того, сервис позволяет вести запись и сохранять архив в видимом и тепловизионном спектрах, а также гибко настраивать температурный порог.

Подробнее о решениях «Ростелекома» для бесконтактного измерения температуры тела можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00.