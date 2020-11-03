Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса вновь выявили в Брянском районе, здесь нашли 52 заболевших. В Брянске ковид выявили у 50 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона. Выздоровели 92 пациента, от коронавируса скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 13280 человек подтвердили диагноз, вылечились 9730 жителей области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1135 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 238815 раз.

Больше всего случаев коронавируса вновь выявили в Брянском районе, здесь нашли 52 заболевших. В Брянске ковид выявили у 50 человек. Большой суточный прирост в Навлинском районе: сразу 21 пациент. В Дятьковском районе обнаружили 12 заболевших, в Карачевском – 8. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 3 ноября 2020 года:

— Брянск – 5615 (+50)

— Брянский район – 1486 (+52)

— Дятьковский район – 680 (+12)

— Карачевский район – 475 (+8)

— Трубчевский район – 338

— Жуковский район – 337 (+3)

— Унечский район – 298

— Сельцо – 292

— Фокино – 267 (+2)

— Новозыбков – 273 (+1)

— Комаричский район – 257

— Клинцы – 276

— Стародубский район – 246

— Выгоничский район – 245

— Погарский район – 233

— Почепский район – 190 (+4)

— Брасовский район – 183 (+3)

— Мглинский район – 179 (+1)

— Навлинский район – 194 (+21)

— Климовский район – 172 (+1)

— Дубровский район – 153 (+5)

— Клетнянский район – 151

— Суземский район – 135

— Жирятинский район – 89

— Суражский район – 92

— Клинцовский район – 94 (+1)

— Красногорский район – 80 (+1)

— Гордеевский район – 72

— Севский район – 65

— Злынковский район – 45 (+3)

— Рогнединский район – 31 (+1)

— Иногородние – 37.

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