Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса вновь выявили в Брянском районе, здесь нашли 52 заболевших. В Брянске ковид выявили у 50 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона. Выздоровели 92 пациента, от коронавируса скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 13280 человек подтвердили диагноз, вылечились 9730 жителей области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1135 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 238815 раз.
Больше всего случаев коронавируса вновь выявили в Брянском районе, здесь нашли 52 заболевших. В Брянске ковид выявили у 50 человек. Большой суточный прирост в Навлинском районе: сразу 21 пациент. В Дятьковском районе обнаружили 12 заболевших, в Карачевском – 8. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 3 ноября 2020 года:
— Брянск – 5615 (+50)
— Брянский район – 1486 (+52)
— Дятьковский район – 680 (+12)
— Карачевский район – 475 (+8)
— Трубчевский район – 338
— Жуковский район – 337 (+3)
— Унечский район – 298
— Сельцо – 292
— Фокино – 267 (+2)
— Новозыбков – 273 (+1)
— Комаричский район – 257
— Клинцы – 276
— Стародубский район – 246
— Выгоничский район – 245
— Погарский район – 233
— Почепский район – 190 (+4)
— Брасовский район – 183 (+3)
— Мглинский район – 179 (+1)
— Навлинский район – 194 (+21)
— Климовский район – 172 (+1)
— Дубровский район – 153 (+5)
— Клетнянский район – 151
— Суземский район – 135
— Жирятинский район – 89
— Суражский район – 92
— Клинцовский район – 94 (+1)
— Красногорский район – 80 (+1)
— Гордеевский район – 72
— Севский район – 65
— Злынковский район – 45 (+3)
— Рогнединский район – 31 (+1)
— Иногородние – 37.
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