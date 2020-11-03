СКР: В Брянске мать не кормила и запирала одну приемную 7-летнюю дочь

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске завершили расследование громкого уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию приемной семилетней девочки и причинении тяжкого вреда здоровью ребенку. Обвиняемой по делу проходит ее приемная мать, 44-летняя жительница Бежицкого района.

По версии следствия, с марта 2017-го по май 2020 года девочка находилась в приемной семье. У матери был договор с Брянской городской администрацией. По нему женщина должна была воспитывать приемную девочку, заботиться о ее здоровье, нравственном и физическом развитии. Но всего этого она не делала.

Следователи установили, что ребенка содержали в непригодных для жизни условиях. Ее не кормили, не разрешали гулять на свежем воздухе, запирали одну надолго в одной из комнат частного дома.

- В июне 2016-го, феврале 2017-го и мае 2019 года обвиняемая вводила в заблуждение чиновников из горадминистрации, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Она подавала документы и получила со счета приемной девочки больше 38 тысяч рублей. По словам приемной матери, деньги она потратила на коляску, качели и велосипед для малышки. Но ничего из этого у нее не было. А деньги женщина использовала на свои нужды.

Материалы уголовного дела в ближайшее время передадут в суд.

Сейчас малышка находится в Карачевском доме ребенка. С того времени, как ее забрали из приемной семьи, она поправилась. С ребенком занимаются специалисты. Для девочки продолжают искать новую приемную семью.

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