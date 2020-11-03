Брянская область получила 44,9 миллиона рублей на лечение от коронавируса на дому

Деньги уже поступили в регион. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская области получила 44 миллиона 876 тысяч рублей на лекарства от коронавируса для пациентов, которые проходит амбулаторное лечение. Деньги поступили из резервного фонда правительства Российской Федерации. Об этом говорили на заседании регионального оперативного штаба 2 ноября.

Губернатор поручил директору департамента здравоохранения Брянской области Андрею Бардукова и директору ГУП "Брянскафармация" разработать механизмы, чтобы медикаменты своевременно поступили пациентам.

- Я вам ставлю задачу - люди, которым ставится диагноз ковид, должны быть обеспечены лекарствами! - сказал Александр Богомаз. - Если человек заболел, он должен знать, что он 100 процентов получит лекарства. Деньги федеральные на это выделены.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».