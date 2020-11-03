Пять брянских детей-инвалидов получили самое дорогое в мире лекарство

Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

В Брянской области пятеро детей-инвалидов получили самое дорогое в мире лекарство. Оно необходимо тем, кто страдает спинальной мышечной атрофией. Препарат уже начали вводить маленьким пациентам в Брянской областной детской больнице, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Деньги на лекарство, это 80 миллионов рублей, выделило правительство Брянской области. Но этого пришлось добиваться областной прокуратуре.

- Ситуация не изменилась даже после того, как суд обязал региональный департамент здравоохранения обеспечить несовершеннолетних жизненно важным препаратом, - сообщает Анна Кузнецова. - Детский омбудсмен обратилась к прокурору Брянской области с просьбой провести проверку фактов, указанных в обращениях, и принять необходимые меры. Прокуратура внесла представление, по результатам его рассмотрения правительство области выделило 80 миллионов рублей для приобретения «Спинразы».

Прокуратура объявила предостережение директору департамента здравоохранения Брянской области Андрею Бардукову о недопустимости нарушений закона. Материалы проверки надзорное ведомство направило в следственный комитет. Здесь будут разбираться в несвоевременном обеспечении детей-инвалидов жизненно необходимым препаратом.

По словам Анны Кузнецовой новый дополнительный механизм для помощи детям с редкими тяжелыми заболеваниями должен заработать с января следующего года. Но если юные пациенты не получат лекарство сейчас, их состояние может серьезно ухудшиться.

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