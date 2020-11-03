Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 ноября 2020 года

В Брянске продолжаются рейды по общественным местам. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 3 ноября коронавирус обнаружили у 13111 человек. От инфекции вылечились 9638 жителей области, умерли 67 пациентов.

За минувшие сутки заболели 162 жителя региона. Выздоровели 107 пациентов, от коронавируса за сутки никто не скончался. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1038 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 237680 раз.

Больше всего случаев ковид оказалось в Брянском районе, здесь нашли 44 заболевших. В Брянске инфекцию выявили у 28 человек. В Жуковском районе обнаружили 16 новых случаев заболевания, в Клинцах – 13. Всего COVID-19 зафиксировали в 24-х из 31-го брянских муниципалитетов. Также зафиксировали один случай заболевания у иногороднего пациента.

В Брянске продолжаются рейды по общественным местам. За неделю поймали 427 нарушителей масочного режима. За минувшую неделю, с 26 октября по 1 ноября, комиссия проверила 3500 автобусов, троллейбусов и маршруток.

В поле зрения ревизоров попали более 400 такси. В целом на безмасочников составили 364 протокола. Контрольные группы посетили больше 1100 предприятий питания, торговли и бытовых услуг. Здесь нашли 63 нарушителей.

Только за выходные, 31 октября и 1 ноября, в областном центре наказали 79 человек за отсутствие медицинских масок. Комиссионные рейды прошли во всех районах города.

В общественном транспорте выписали 67 протоколов: 63 – на пассажиров, 4 – на водителей. Всего проверили 680 троллейбусов, автобусов, маршруток и 198 такси.

Кроме этого, комиссия прошла по 353 магазинам, ресторанам, кафе и предприятиям бытовых услуг. 123 проверки провели днем, 230 – ночью. Ночные рейды не выявили нарушений режима работы после 23.00.

Днем на безмасочников составили 12 административных протоколов. По четыре случая выявили в Советском и Фокинском районах, три – в Бежице, один – в Володарском районе.

В Брянской области за минувшую неделю зарегистрировали 12 смертей от коронавируса. Только на выходных подтвердили семь летальных случаев. В субботу от коронавируса скончались четверо брянцев, в воскресенье - еще трое. Три пациента умерли 29 октября, два - 28 октября.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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