"Ночь искусств" в Брянске-2020: спектакли, концерты и лекции

В акции примут участие ведущие учреждения культуры, а также творческая интеллигенция. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске традиционная "Ночь искусств" в 2020 году пройдет в удаленном формате. В этом году ее посвятят Дню народного единства, который отмечают в стране 4 ноября.

В акции примут участие ведущие учреждения культуры, а также творческая интеллигенция. Зрителей ждут концерты, лекции, мастер-классы, литературные чтения и театральные постановки.

Программа акции "Ночь искусств-2020" в Брянске:

Брянский областной театр кукол

28 октября – 4 ноября. Брянский областной театр кукол. Видеосюжет «Экскурсия. Жизнь театра кукол» на платформе «Культура.РФ»

2 ноября. Брянский областной театр кукол. Онлайн-выставка рисунков детской художественной школы Володарского района города Брянска «В единстве сила!»

3 ноября. Брянский областной театр кукол. В рамках проекта «Театр для всех!» онлайн-видеопоздравление с Днем народного единства от директора театра кукол Екатерины Вишневской

3 – 6 ноября. В рамках проекта «Театральная азбука» видеосюжет «История театра кукол» на платформе «Культура.РФ».

Трансляции можно увидеть на официальном сайте театра кукол.

Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого

3 ноября, 19.00. Онлайн-трансляция спектакля «КИРИЛЛИН ДЕНЬ»

Брянский областной театр юного зрителя

3-4 ноября, весь день. Онлайн-проект «Знакомый незнакомый Брянск». Трансляция выпусков на сайте театра

3 ноября, с 12.00. Запуск нового онлайн-проекта «Знакомые все лица». Артисты Брянского ТЮЗа берут друг у друга интервью, рассказывая интересные факты своей жизни.

4 ноября. Поздравление с Днем народного единства от Брянского ТЮЗа.

Брянская областная филармония

3 ноября. Онлайн-концерт «Россия, верую в тебя!».

4 ноября. 13.00. Литературно музыкальная композиция «Сила России - в единстве народа».

Брянская областная научная универсальная библиотека имени Федора Тютчева

3 ноября, 11.00. Беседа с художником Михаилом Решетневым о своей выставке «Крымские мотивы»

3 ноября, 11.00. Видеоэкскурсия «Великая Отечественная война в экспозиции Литературной гостиной Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева»

3 ноября, 11.00. Публичная лекция Ирины Биккуловой, кандидата филологических наук, профессора «Иван Бунин. Жизнь и творчество. К 150-летию со дня рождения».

Трансляции доступны на официальном сайте библиотеки.

Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

3 ноября, 12.00. Арт-час. «Искусство без границ»

3 ноября, 12.00. Онлайн-викторина «В мире искусств»

Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства

3 ноября. Цикл виртуальных выставок «Волшебный мир искусства».

3 ноября, 17.00. Виртуальная выставка декоративно-прикладного творчества «Творения души и рук» учащихся детских школ искусств и художественных школ Брянской области.

3 ноября,18.00. Виртуальная выставка изобразительного творчества учащихся детских школ искусств и художественных школ Брянской области «Учимся видеть прекрасное».

3 ноября, 19.00. Виртуальная выставка изобразительного творчества учащихся детских школ искусств и художественных школ Брянской области «Красота живет повсюду».

Брянский государственный краеведческий музей

3 ноября. Тематическая программа «Краеведческий музей на карте «Императорского маршрута»:

1. Видеолекция (прямая трансляция) «В единстве народа сила России!»

2. Трансляция видеофильма «Милая Гатчина», предоставленного Государственным музеем-заповедником «Гатчина».

3. Видео-лекция «Два Александра и знаменитые жители Брянщины».

4. Виртуальная выставка «От Смуты к Возрождению».

5. Виртуальный очерк «Истории любви императорского дома Романовых».

6.Виртуальный очерк «Игры и игрушки императорской семьи».

7. Пазл для детей «Посмотри, почитай и собери».

8. Виртуальная выставка «Памятные и наградные медали и жетоны императорской России из коллекции БГКМ».

9. Познавательная онлайн-викторина «Романовы и Брянский край».

10. Виртуальное мероприятие «Царская охота»

11. Виртуальный очерк «Астрономические открытия эпохи Романовых».

12. Виртуальный репортаж «Императорский маршрут».

13. Виртуальная художественно-историческая композиция «Кофе по-царски».

14. Виртуальная презентация «Николай II на Брянском заводе».

Трансляции доступны в соцсетях музея.

Брянский областной методический центр «Народное творчество»

3 ноября, 12.00. Трансляция видео-работ участников областного конкурса семейного творчества «Мы играем и поем – старину узнаем».

3 ноября, 15.00. Онлайн-концерт «Россия, верую в тебя!».

Музей дятьковского хрусталя

3 ноября, 17.00-21.00. Выставка ДДХШ «75 лет Победы».

Виртуальная выставка «В единстве сила». Викторина для детей «День народного единства». Видеофильмы о музее и Музее дятьковского хрусталя.

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг»

3 ноября, 15.00. Видео-мастер-класс «Тряпичная кукла «Параскева».

3 ноября, 16.00. Трансляция фильма «Овстуг – край вдохновения».

3 ноября, 17.00. Видеоролик «Основателю музея Федора Тютчева в Овстуге Владимиру Гамолину – 90 лет».

3 ноября, 18.00. Видеосюжет по выставке «Мария Тютчева - основательница школы в Овстуге».

3 ноября, 19.00. Видеоролик по экспозиции, посвященной 160-летию со дня рождения Федора Тютчева.

3 ноября, 20.00. Видео-лекция «Бунин И. А.», посвященная 150-летию со дня рождения.

3 ноября, 21.00. Видеосюжет по церемонии открытия выставки «Некрасов. Три реки».

3 ноября, 22.00. Трансляция фильма «Овстуг – край вдохновения».

Трансляцию можно увидеть на официальном сайте музея и на страницах соцсетей.

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

3 ноября, 19.00-00.00. Тематическая программа «Уходили в поход партизаны». Для организованных групп будут проводиться бесплатные тематические экскурсии.

Для посетителей будут доступны онлайн тематические материалы, посвященные партизанскому движению в Брянской области.

– Презентация выставка «Уходили в поход партизаны».

– Показ документального фильма «Быль о легендарном лесе».

– Показ мультфильма «Партизанская Снегурочка».

Официальный сайт мемориального комплекса.

Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

3 ноября, 19.00. Виртуальная выставка произведений из собрания Брянского областного художественного музейно-выставочного центра «Живут народы разные в России с давних пор…».

3 ноября, 20.00. Музейное онлайн-занятие для детей и взрослых «Солнечные кони».

3 ноября, 21.00. Видео-лекция «Народная мудрость, застывшая в глине».

3 ноября, 22.00. Виртуальный выставочный проект «Артрецепты: первое, второе и компот»

Программа доступна на сайте музея и в социальных сетях.

Брянский областной колледж искусств

3 ноября, 14.00. «Ночь искусств» в Брянском областном колледже искусств (театрализованное мероприятие с участием творческих коллективов колледжа).

Городской выставочный зал

3 ноября, 18.00-22.00.

- Онлайн - выставка Брянского отделения Союза художников России, приуроченная к 75-летию.

- Персональная онлайн-выставка члена фотоклуба «Брянская улица» Антона Корнеева «Заметки пилигрима».

- Онлайн-презентация выставочного проекта творческого объединения «Артсемья» - «Картина мира».

- Мастер-класс по росписи деревянного магнитика «Солнышко». Проводит народный мастер Брянской области Гридина Екатерина Владимировна

- Мастер-класс по акварели тема «Пейзаж» от преподавателей творческой студии «Акварельный заяц» Анны Артемовой и Екатерины Старовойтовой.

- Мастер-класс по игровой народной лоскутной кукле от преподавателя Брянской детской художественной школы Ольги Ивановны Симанковой.

- Инструментальный концерт, объединивший творчество двух авторов-исполнителей - Алексея Вдовина (Москва) и Владимира Рыскина (Брянск).

- «Поэтическая гостиная» от лучших молодых поэтов нашего города. Игорь и Ольга Умаровы, Наталья и Александр Семеновы и многие другие…

Официальный сайт выставочного зала и страница в соцсетях.

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