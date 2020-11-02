Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянском районе, здесь нашли 44 заболевших. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 162 жителя региона. Выздоровели 107 пациентов, от коронавируса никто не скончался, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 13111 человек подтвердили диагноз, вылечились 9638 жителей области, умерли 67 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1038 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 237680 раз.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянском районе, здесь нашли 44 заболевших. В Брянске ковид выявили у 28 человек. В Жуковском районе обнаружили 16 новых случаев заболевания, в Клинцах – 13. Всего COVID-19 зафиксировали в 24 из 31 брянских муниципалитетов. Также зафиксировали один случай заболевания у иногороднего пациента.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 2 ноября 2020 года:

— Брянск – 5565 (+28)

— Брянский район – 1434 (+44)

— Дятьковский район – 668 (+8)

— Карачевский район – 467 (+1)

— Трубчевский район – 338 (+2)

— Жуковский район – 334 (+16)

— Унечский район – 298

— Сельцо – 292 (+1)

— Фокино – 265 (+9)

— Новозыбков – 272 (+8)

— Комаричский район – 257

— Клинцы – 276 (+13)

— Стародубский район – 246

— Выгоничский район – 245 (+1)

— Погарский район – 233 (+3)

— Почепский район – 186

— Брасовский район – 180 (+1)

— Мглинский район – 178 (+1)

— Навлинский район – 173 (+1)

— Климовский район – 171 (+1)

— Дубровский район – 148

— Клетнянский район – 151 (+4)

— Суземский район – 135 (+3)

— Жирятинский район – 89

— Суражский район – 92 (+3)

— Клинцовский район – 93 (+5)

— Красногорский район – 79 (+3)

— Гордеевский район – 72 (+1)

— Севский район – 65 (+1)

— Злынковский район – 42

— Рогнединский район – 30 (+3)

— Иногородние – 37 (+1).

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