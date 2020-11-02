Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянском районе, здесь нашли 44 заболевших.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 162 жителя региона. Выздоровели 107 пациентов, от коронавируса никто не скончался, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 13111 человек подтвердили диагноз, вылечились 9638 жителей области, умерли 67 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1038 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 237680 раз.
Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянском районе, здесь нашли 44 заболевших. В Брянске ковид выявили у 28 человек. В Жуковском районе обнаружили 16 новых случаев заболевания, в Клинцах – 13. Всего COVID-19 зафиксировали в 24 из 31 брянских муниципалитетов. Также зафиксировали один случай заболевания у иногороднего пациента.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 2 ноября 2020 года:
— Брянск – 5565 (+28)
— Брянский район – 1434 (+44)
— Дятьковский район – 668 (+8)
— Карачевский район – 467 (+1)
— Трубчевский район – 338 (+2)
— Жуковский район – 334 (+16)
— Унечский район – 298
— Сельцо – 292 (+1)
— Фокино – 265 (+9)
— Новозыбков – 272 (+8)
— Комаричский район – 257
— Клинцы – 276 (+13)
— Стародубский район – 246
— Выгоничский район – 245 (+1)
— Погарский район – 233 (+3)
— Почепский район – 186
— Брасовский район – 180 (+1)
— Мглинский район – 178 (+1)
— Навлинский район – 173 (+1)
— Климовский район – 171 (+1)
— Дубровский район – 148
— Клетнянский район – 151 (+4)
— Суземский район – 135 (+3)
— Жирятинский район – 89
— Суражский район – 92 (+3)
— Клинцовский район – 93 (+5)
— Красногорский район – 79 (+3)
— Гордеевский район – 72 (+1)
— Севский район – 65 (+1)
— Злынковский район – 42
— Рогнединский район – 30 (+3)
— Иногородние – 37 (+1).
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