В 2021 году в Брянской области отремонтируют 42 воинских памятника

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В следующем году в Брянской области планируют отремонтировать 42 воинских мемориала. Имена погибших нанесут на семь из них. На работы выделят 3,8 миллиона рублей. Ремонт пройдет в рамках области федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», рассказали в департаменте внутренней политики Брянской области. Государственным заказчиком программы является Министерство обороны РФ.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В этом году восстановительные работы прошли на 64 воинских захоронениях. На девяти памятниках нанесли имена погибших воинов. Это мемориалы в селе Дубровка Брасовского района, деревне Мареевка Дубровского района, селе Вельяминово и деревне Масловка Карачевского района, селе Чернооково Климовского района, поселке Красный Уголок Севского района, поселке Новенькое Суземского района, деревне Слище Суражского района и в Унече.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Все запланированные работы завершили к концу октября. На них потратили 10,1 миллиона рублей.

В ноябре еще закончат работы, которые перенесли с 2019 года. Пока они выполнены на 77 процентов. 20 ремонтируемых захоронений находятся в Новозыбкове, Карачеве, Трубчевске, Утынском сельском поселением Выгоничского района, Литижском сельском поселении Комаричского района, в поселке Бытошь. 648 тысяч рублей из выделенных 834 уже освоили.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Программа действует с 2019 года. В прошлом году отремонтировали 47 мемориалов на сумму 2,2 миллиона рублей. Они находятся в Клинцах, Фокино, Брасовском, Выгоничском, Гордеевском, Дубровском, Дятьковском, Жирятинском, Жуковском, Злынковском, Клетнянском, Климовском, Клинцовском, Комаричском, Рогнединском, Стародубском и Унечском районах.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В 2022 году в Брянской области отремонтируют еще 38 памятников за 4,7 миллиона рублей. Кстати, программа рассчитана на пять лет – до 2024 года.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

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