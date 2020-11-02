Больше 200 участников из Брянской области за пять лет собрал форум «Таврида»

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Больше 200 представителей Брянской области за пять лет приняли участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Он является площадкой, которая собирает талантливые дарования – художников, артистов, архитекторов, музыкантов, танцоров и других – со всей нашей необъятной страны. Всего в форуме участвовало около 17 тысяч россиян от 18 до 35 лет.

Многим «Таврида» помогла выйти на престижные конкурсы государственного и международного уровня, организовывать интересные выставки и концерты, заключить контракты с крупнейшими издательствами, набирать миллионы просмотров в соцсетях.

Так, наш земляк Александр Нестеров на Форуме познакомился с заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Жилиным. Разглядев потенциал Александра, Сергей Жилин предложил ему выступить на главной сцене России – в Государственном Кремлевском дворце в грандиозном концерте «Легендарные мелодии XX века».

В этом году «Таврида» проходила с июля по октябрь в бухте Капсель под Судаком.

С 2019 года форум расширился до одноименного арт-кластера, главные ценности которого – мир, любовь, искусство. Частью арт-кластера, помимо форума, являются фестиваль «Таврида-АРТ», арт-парк и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который планируется открыть в 2022 году.

Одной из самых крупных образовательных площадок в России стал Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», который проходит в Московской области на базе мастерской «Сенеж». В рамках Форума прошли шесть смен. В них участвовали больше 100 представителей молодежи Брянской области: молодые политики, общественные деятели, студенты, творческая молодежь и представители силовых структур.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Особенностью этого года стало совмещение офлайн и онлайн-форматов форума. В рамках программы «Территории смыслов» провели почти миллион прямых эфиров. Участниками, которые физически не находились на территории, являлись полноправными форумчанами.

В этом году впервые прошла смена с участием сотрудников силовых ведомств «Служение Отечеству», участниками которой от нашего региона стали представители МЧС России по Брянской области и УМВД России по Брянской области.

С 7 по 15 августа 2020 года представители Брянской области участвовали в Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». На протяжении всего форума участники разрабатывали экосистему городов с целью развития молодежных региональных сообществ и построения линии эффективного взаимодействия органов власти и активных молодых жителей регионов, которую презентовали главам субъектов.

Вот уже несколько лет представители молодежи Брянщины являются активными участниками федерального молодежного образовательного форума «Выше крыши», который проходит в Санкт-Петербурге. Данный форум – это пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем. Это первая общегородская открытая площадка про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проектирование будущего. Форум объединил более 2200 активных, талантливых и неравнодушных молодых людей, желающих менять мир и свое окружение. Каждый смог выбрать мероприятие себе по душе: это были образовательные сессии и мастер-классы, дискуссии и баттлы, занятия спортом и танцы, выставки и концерты. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, собрались в «Инфопрактикуме» с наставниками — известными и успешными в медийном пространстве людьми.

Со 2 по 7 сентября прошел юбилейный V международный молодежный форум «Евразия Global» в Оренбургской области. На протяжении пяти дней 500 российских и иностранных молодежных лидеров работали на мастер-классах, панельных дискуссиях, участвовали в выставках и узнавали Оренбург. В 2020 году форум проходил в новом онлайн формате – к мероприятиям могли подключатся участники из других стран и даже континентов. Более 850 человек со всего мира побывали на форуме онлайн.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

За пять лет проведения форум «Евразия Global» стал востребованной площадкой среди молодежи. Организаторы делают программу насыщенной, устраивая участникам интересные и полезные встречи с представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки и культуры. В 2020 году участником форума от Брянской области стал Артем Дюков – студент Брянского государственного университета имени академика Ивана Петровского, а волонтером форума стала Виктория Сильванович – студентка Брянского государственного технического университета.

С 21 по 27 сентября 2020 года в Казани состоялся Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов, в котором приняли участие четыре представителя Брянской области. Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) – экосреда для взаимодействия и общения молодежи друг с другом. Слет НЛСК является площадкой для укрепления горизонтальных связей между студенческими клубами. Отличительная черта слета – отсутствие формальных ограничений, барьеров для участия, широкая палитра возможностей для самореализации, формирования команд единомышленников. В 2020 году на слет собрались 700 человек со всей России – студенты, лидеры и представители студенческих клубов и объединений, авторы и руководители социальных проектов, реализующихся на территории России.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

С 30 августа по 4 сентября в Южно-Сахалинске прошел молодежный патриотический форум «Остроvа», который собрал около 1000 молодых активистов со всей страны, среди которых был участник от нашего региона. Форум был разделен на несколько направлений: «Острова Победы», «Острова Мира», «Острова Перемен», «Острова будущего», «Острова Медиа», «Острова Впечатлений». Эти дни были наполнены групповой работой по трекам, культурной программой, познанием Сахалина, знакомствами, инсайтами, обсуждениями. 1000 человек, 77 регионов, 20 победителей грантового конкурса Росмолодежи, более 30 конкретных проектов по итогам Слета, которые уже взяты в работу организаторами.

Кроме этого, более 100 представителей Брянской области приняли участие в онлайн-форумах в 2020 году: Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2020», молодежном форуме Уральского федерального округа «Утро-2020», Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2020», молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», Международном молодежном форуме «Байкал», международном молодежном форуме «Алтай.Территория развития».

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

На территории Брянской области также проводятся всероссийские, международные и региональные форумы, в которых принимают участие не только представители молодежи Брянской области, но и Центрального федерального округа, России и других стран.

Проведение региональных форумов и направление на всероссийские форумы на территории Брянской области организует управление молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области. Участие во всех форумах для молодежи Брянской области осуществляется за счет средств организаторов мероприятий. Оплата проезда осуществляется в рамках реализации государственной молодежной политики на территории Брянской области за счет средств государственной программы «Региональная политика Брянской области».

- Одной из самых популярных форм реализации молодежной политики в России является проведение форумной кампании, - отметила начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская. - Главный запрос у современной молодежи – это качественное образование, погружение в профессиональную среду, общение с теми, кому интересно тоже самое. Именно на таких условиях и формируются сегодня региональные и всероссийские форумы.

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