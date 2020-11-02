Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 ноября 2020 года

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской области накануне был установлен очередной антирекорд по числу заболевших коронаирусом. За сутки диагноз подтвердили у 163 пациентов. На час ночи 2 ноября 2020 года число заболевших COVID-19 в регионе составляет 12949 человек.

За сутки от опасной инфекции скончались еще три человека. Общее число умерших за все время эпидемии - 67 человек.

За последние 24 часа выздоровели 127 человек. Общее число брянцев, которые справились с болезнью - 9531.

За сутки в Брянской области провели 2756 тестов на коронавирус. Общее число исследований превышает 236 тысяч.

Выяснилось, что лечение одного пациента с коронавирусом в Брянске обходится государству порядка 120 тысяч рублей. Это данные Федерального фонда ОМС. Больница получает эти деньги за пациента, не зависимо от того, какое лечение ему понадобилось. Это усредненный тариф. Хотя, самое дорогостоящее лечение - в реанимации. Но, к счастью, не все пациенты попадают туда.

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