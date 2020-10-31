Коронавирус в Брянской области, последние новости на 31 октября 2020 года

Больше всего случаев выявили в Брянске – 54. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 31 октября 2020 года у 12633 человек подтвердили коронавирус, вылечились 9311 жителей области, умерли 60 заболевших. За все время провели 230677 тестов на COVID-19.

За минувшие сутки заболели 152 жителя региона. Выздоровели 56 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3112 тестов на коронавирус.

В Брянской области коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 24-х городах и районах. Больше всего случаев выявили в Брянске – 54. В Новозыбкове коронавирус диагностировали 12 раз, в Выгоничском – 10, в Дятьковском – 9.

В Брянском, Трубчевском, Стародубском районах и в Клинцах за день заболели по семь человек. По пять случаев произошло в Комаричском районе и в городе Фокино. В Погарском, Почепском и Брасовском районах заболели по четыре человека. В Карачевском районе и в городе Сельцо – по три заболевших.

По два эпизода COVID-19 обнаружили в Гордеевском и Севском районах. По одному заболевшему за прошедший день нашли в Унечском, Мглинском, Климовском, Дубровском, Суземском, Жирятинском и Красногорском районах.

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественных местах. В городе задержали 80 безмасочников.

Больше всего административных протоколов составили в общественном транспорте. За день обследовали 629 автобусов, троллейбусов, маршруток и 35 такси. В результате выявили 68 нарушителей: 60 пассажиров и восемь водителей.

Рейды проходили также в магазинах, кафе, ресторанах и на предприятиях бытовых услуг. Выписали 12 административных протоколов во всех районах города: пять в Советском, по три в Бежицком и Володарском, один в Фокинском.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

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