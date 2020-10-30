Умная рекламная кампания в Брянске организована с помощью услуги «Ростелеком Экраны»

Фото: ПАО «Ростелеком».

Впервые в Брянске «Ростелеком» помог организовать умную рекламную кампанию на базе сервиса «Ростелеком Экраны» для ООО «Региональный центр дистрибуции прессы». Цифровой провайдер установил 10 видеопанелей в витринах газетных павильонов партнера, предоставил видеокамеры и высокоскоростной интернет для построения и централизованного управления географически распределенными рекламно-информационными экранами. Сервис позволяет изучать поток потенциальных покупателей, распознавать посетителей по гендерным и возрастным группам, таргетировать рекламу на видеопанелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и демонстрируемого контента.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы развиваем большой проект по внедрению цифровых услуг в павильонах “Союзпечати”. “Ростелеком” уже развернул видеонаблюдение для обеспечения безопасности и контроля, установил онлайн-кассы и настроил каналы связи, объединив розничные точки в единую цифровую систему. Для формирования умной рекламной кампании мы предоставили “Ростелеком Экраны”. Сервис с модулем видеоаналитики повышает эффективность коммуникации с клиентами, так как система выводит на монитор информацию, учитывая пол и возраст стоящего перед ним человека. Цифровые сервисы “Ростелекома” помогают бизнесу увеличить объем продаж и повысить выручку».

Виктор Киселев, руководитель ООО «Региональный центр дистрибуции прессы»:

«Каким бы проверенными и отлаженными ни были бизнес-процессы и коммуникации, динамичный цифровой мир ежедневно меняет правила игры и диктует новые условия. Мы решили выстроить новый информационный канал взаимодействия с аудиторией – разместить электронные вывески в витринах наших павильонов для привлечения внимания проходящих рядом людей. “Ростелеком” предоставил большие, практически в человеческий рост, телевизионные панели и предложил решение для централизованного управления всеми мониторами, удаленной загрузки контента и получения аналитики. Теперь мы точно знаем аудиторию, которая бывает возле наших павильонов, и можем демонстрировать потенциальным покупателям интересные предложения».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Основной задачей платформы «Ростелеком Экраны» является трансляция контента и рекламы, поэтому решение может применяться в разнообразных сферах. Сервис будет полезен в офисах, магазинах, торговых и фитнес-центрах, поможет заинтересовать клиентов, получить от них обратную связь, прорекламировать услуги. Кроме того, демонстрация таргетированной рекламы сторонних компаний позволит привлечь дополнительный доход.

Система не собирает персональные данные, а создает обезличенные отчеты по количеству посещений и времени просмотров. Построить рекламную кампанию возможно в личном кабинете из имеющихся шаблонов, а загрузка мультимедиа на ТВ-экраны происходит онлайн. Индивидуальные решения от «Ростелекома» помогут реализовать под потребности бизнеса проект любого уровня сложности с большим выбором различных экранов. Подробнее об услуге «Ростелеком Экраны» можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00.