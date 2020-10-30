«Россети» завершили два крупных проекта в центре России: введена системообразующая для Белгородской области подстанция, а Брянский район электрических сетей переведен на «цифру»

Фото: Компания «Россети».

Торжественная церемония пусков прошла в рамках Всероссийского совещания о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. Участвовали Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, руководители регионов – глава Брянской области Александр Богомаз и первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев.

Фото: Компания «Россети».

«Ввод в работу подстанции «Белгород» и цифрового Брянского района электрических сетей позволит повысить надёжность и доступность электроснабжения двух регионов Центра России. В числе основных потребителей – население, организации социальной сферы, транспортной отрасли, крупнейшие промышленные предприятия», – подчеркнул Александр Новак.

«Эти проекты – важный шаг на пути цифровой трансформации сетевого комплекса, которая проходит сегодня в масштабе всей России. В обоих случаях реализованы передовые технологии, установлено современное оборудование», – отметил Павел Ливинский.

«Брянская область - динамично развивающийся регион с большим количеством промышленных, аграрных предприятий и новых, строящихся социальных объектов. Только в этом году в регионе, мы строим 12 спортивных объектов. И тот факт, что электроснабжение региона сегодня вышло на новый уровень, очень важно для нас. Приятно, что и наша Брянская область сегодня реализует такой важный проект. От себя лично и от Правительства Брянской области выражаю слова благодарности компании «Россети» и всем, кто принимал в этом участие», - прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: Компания «Россети».

В сетевом комплексе Брянского района обеспечена 100% наблюдаемость, полное покрытие цифровой связью, возможность дистанционных оперативных переключений в нормальных и авариных режимах. Всего по итогам 2020 года в периметре «Россетей» будет работать 38 цифровых районов электрических сетей (с учётом выполненных «пилотов»). К 2030 году все РЭС перейдут в «цифру».

В целом «Россети» на финансирование проектов в Брянской области в 2017-2019 гг. направлено 6,6 млрд рублей, в 2020 -2024 гг. его объём превысит 12,6 млрд рублей.