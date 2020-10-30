В брянских Клинцах не завершили в срок скандальный ремонт городского парка

Фото: сообщество «Клинцы. Диалог с городом» в vk.com.

В городе Клинцы Брянской области подрядчики не выполнили в срок ремонт городского парка имени Воровского. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

В надзорном ведомстве сообщили, что горадминистрация заключила с обществом с ограниченной ответственностью «Молоток» контракт на благоустройство парка еще в июне 2020 года.

Благоустройство велось в рамках проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчики обязались сдать объект в эксплуатацию к 1 октября текущего года. Однако благоустройство до сих пор не завершено.

Директору строительной фирмы внесено предписание об устранении нарушений. Сейчас оно находится в стадии рассмотрения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, с самого начала скандальная реконструкция городского парка имени Воровского вызывала нарекания жителей Клинцов. В июле в парке спилили несколько десятков здоровых деревьев, а затем убрали старинную почти вековую ограду. На благоустройство парка планировали потратить свыше 17 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».