В Брянске в четверг поймали 80 нарушителей масочного режима

Больше всего административных протоколов составили в общественном транспорте. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественных местах. В четверг, 29 октября, в городе задержали 80 безмасочников.

Больше всего административных протоколов составили в общественном транспорте. За день обследовали 629 автобусов, троллейбусов, маршруток и 35 такси. В результате выявили 68 нарушителей: 60 пассажиров и восемь водителей.

Рейды проходили также в магазинах, кафе, ресторанах и на предприятиях бытовых услуг. Выписали 12 административных протоколов во всех районах города: пять в Советском, по три в Бежицком и Володарском, один в Фокинском.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».