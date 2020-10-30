Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 октября 2020 года

Всего COVID-19 зафиксировали в 24 брянских городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 152 жителя региона. Выздоровели 56 пациентов. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 12633 человек подтвердили диагноз, вылечились 9311 жителей области, умерли 60 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3112 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 230677 раз.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь заболели 54 человека. В Новозыбкове обнаружили 12 новых случаев заболевания, в Выгоничском – 10. Всего COVID-19 зафиксировали в 24 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 30 октября 2020 года:

— Брянск – 5360 (+54)

— Брянский район – 1362 (+7)

— Дятьковский район – 660 (+9)

— Карачевский район – 438 (+3)

— Трубчевский район – 333 (+7)

— Жуковский район – 312

— Унечский район – 297 (+1)

— Сельцо – 285 (+3)

— Фокино – 256 (+5)

— Новозыбков – 259 (+12)

— Комаричский район – 252 (+5)

— Клинцы – 256 (+7)

— Стародубский район – 237 (+7)

— Погарский район – 230 (+4)

— Выгоничский район – 232 (+10)

— Почепский район – 182 (+4)

— Мглинский район – 171 (+1)

— Климовский район – 168 (+1)

— Навлинский район – 171

— Брасовский район – 173 (+4)

— Клетнянский район – 142

— Дубровский район – 147 (+1)

— Суземский район – 132 (+1)

— Жирятинский район – 89 (+1)

— Суражский район – 88

— Клинцовский район – 87

— Красногорский район – 76 (+1)

— Гордеевский район – 71 (+2)

— Севский район – 63 (+2)

— Злынковский район – 42

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 35.

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