В Брянске планируют построить исторический мост через Десну

Новый мост украсит панораму, открывающуюся со стороны Покровской горы и набережной. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в районе набережной планируют сделать мост через Десну, соответствующий исторической части города.

Напомним, в городе продолжается строительство автомобильной дороги — защитной дамбы Брянск-1 — Брянск-2 с выходом на улицу Калинина. Проектом предполагается возведение нового капитального моста через Десну, который заменит существующую понтонную переправу.

Новый мост решили спроектировать в соответствии с существующей застройкой исторического центра города. Также планируют благоустроить и прилегающую к нему территорию.

Это станет еще одним местом для прогулок. А также украсит панораму, открывающуюся со стороны Покровской горы и набережной, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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