В Брянске в пятницу уложат последние балки моста через Снежеть

Ширину проезжей части увеличили с 4 до 6 полос. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в пятницу, 30 октября, на строящемся мосту через Снежеть уложат последние пять балок. Возведение автомобильной трассы – защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2 идет с опережением графика.

Напомним, по поручению губернатора первоначальный проект новой автострады скорректировали. Ширину проезжей части увеличили с 4 до 6 полос. Мост через Снежеть также будет шестиполосным.

– Это обеспечит максимальную пропускную способность транспортной артерии на ближайшие 30 лет, – рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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