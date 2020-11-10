Брянцам начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

В Брянской области начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области начали выдавать бесплатные лекарства больным коронавирусом. Их получают жители региона, у которых «COVID-19» подтвержден лабораторно. Непосредственная выдача медикаментов происходит в лечебном учреждении, где больной делает КТ-исследование. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе во вторник, 10 ноября.

Бесплатные лекарства положены тем, кто проходит лечение от коронавируса амбулаторно. Пока в регионе используют медикаменты из резервных запасов. Это противовирусные, противовоспалительные и жаропонижающие препараты. Их выдают в соответствии со схемами лечения.

Параллельно на Брянщине определяют потребность в лекарственных препаратах. Для этого департамент здравоохранения привлекает внештатных специалистов.

– В Брянской области уже начали конкурсные процедуры по закупке лекарств, – говорят в оперштабе. – С Минпромторгом России согласовали ежемесячную потребность в них для лечения амбулаторных пациентов до конца этого года. Также возможно заключение разовых договоров на небольшие партии препарата.

Напомним, около 44,8 миллионов рублей Брянская область получила из резервного фонда Правительства РФ.

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