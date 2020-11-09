В Брянске чиновницу осудят за халатность из-за ЧП с 7-летней девочкой

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудят начальницу группы опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства горадминистрации. Чиновница проходит обвиняемой по делу об истощенной семилетней девочке. Расследование завершено, сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 9 ноября.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей. В результате этого по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью 7-летней Ире из Бежицкого района. Та, напомним, проживала у опекуна (на фото), которая ею совсем не занималась. Ребенок не умел ходить, разговаривать, обслуживать себя.

По версии следствия, сотрудница мэрии в период с апреля 2016 года по май 2020-го не наблюдала за условиями проживания ребенка, не защитила его права и законные интересы.

– Расследование уголовного дела завершено, – говорят в пресс-службе Следственного комитета. – Его материалы с обвинительным заключением уже передали прокурору для его утверждения и направления уголовного дела в суд.

Добавим, сейчас Ира проходит курс восстановления в Карачевском доме ребенка. Состояние малышки значительно улучшилось, она начала разговаривать. На днях девочка отпраздновала свой 8-й день рождения.

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