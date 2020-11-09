Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 12 городах и районах Брянской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 40 пациентов. Новых смертей не произошло, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 14271 человек подтвердили диагноз, вылечились 10473 жителя области, умерли 80 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1025 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 251581 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 96 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 37 человек, в Дятьковском – у 13. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Брасовский район и город Фокино. Там за сутки прибавилось 5 и 4 новых "COVID"-пациентов соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 12 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значатся 40 иногородних.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 9 ноября 2020 года:

— Брянск – 5970 (+96)

— Брянский район – 1634 (+37)

— Дятьковский район – 712 (+13)

— Карачевский район – 501 (+2)

— Жуковский район – 362 (+1)

— Трубчевский район – 346

— Унечский район – 308

— Сельцо – 303 (+1)

— Новозыбков – 289 (+2)

— Клинцы – 285 (+3)

— Фокино – 283 (+5)

— Комаричский район – 285 (+2)

— Выгоничский район – 267

— Стародубский район – 259

— Погарский район – 238

— Брасовский район – 234 (+4)

— Навлинский район – 228

— Мглинский район – 199

— Почепский район – 195

— Климовский район – 174

— Дубровский район – 161

— Клетнянский район – 161

— Суземский район – 148

— Клинцовский район – 96

— Жирятинский район – 94

— Суражский район – 92

— Красногорский район – 85

— Гордеевский район – 74

— Севский район – 69 (+1)

— Злынковский район – 52

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

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