Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 12 городах и районах Брянской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 40 пациентов. Новых смертей не произошло, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 14271 человек подтвердили диагноз, вылечились 10473 жителя области, умерли 80 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1025 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 251581 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 96 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 37 человек, в Дятьковском – у 13. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Брасовский район и город Фокино. Там за сутки прибавилось 5 и 4 новых "COVID"-пациентов соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 12 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значатся 40 иногородних.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 9 ноября 2020 года:
— Брянск – 5970 (+96)
— Брянский район – 1634 (+37)
— Дятьковский район – 712 (+13)
— Карачевский район – 501 (+2)
— Жуковский район – 362 (+1)
— Трубчевский район – 346
— Унечский район – 308
— Сельцо – 303 (+1)
— Новозыбков – 289 (+2)
— Клинцы – 285 (+3)
— Фокино – 283 (+5)
— Комаричский район – 285 (+2)
— Выгоничский район – 267
— Стародубский район – 259
— Погарский район – 238
— Брасовский район – 234 (+4)
— Навлинский район – 228
— Мглинский район – 199
— Почепский район – 195
— Климовский район – 174
— Дубровский район – 161
— Клетнянский район – 161
— Суземский район – 148
— Клинцовский район – 96
— Жирятинский район – 94
— Суражский район – 92
— Красногорский район – 85
— Гордеевский район – 74
— Севский район – 69 (+1)
— Злынковский район – 52
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40.
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