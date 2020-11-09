Брянский самбист Артем Осипенко завоевал титул чемпиона мира

Фото: Федерация самбо Брянской области.

Брянский спортсмен Артем Осипенко завоевал титул чемпионат мира. Турнир проходил в сербском городе Нови-Сад с 5 по 8 ноября.

Брянец выступал в весовой категории «свыше 100 килограммов». В финале чемпионата мира он боролся с белорусом Дмитрием Хохловым. Поединок завершился со счетом 7:0, сообщает Федерация самбо России.

За четыре соревновательных дня россияне смогли завоевать 25 медалей: 17 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые. Это позволило занять первое место в общекомандном зачете. Кстати, второй стала сборная Белоруссии, третьей – Украины.

Изначально предполагалось, что престижный турнир в 2020-м примет Ашхабад. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Федерация самбо Туркменистана отказалась от его организации.

Добавим, золото чемпионата мира для Артема Осипенко – восьмое в спортивной карьере. Также в его арсенале 13 побед в Чемпионатах России и три в Чемпионате Европы.

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