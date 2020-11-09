Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 ноября 2020 года

Общее число всех «COVID»-положительных на Брянщине превысило 14 тысяч. Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на час ночи 9 ноября 2020 года в Брянской области зафиксировали 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число всех "COVID"-положительных превысило 14 тысяч. При этом коэффициент распространения коронавируса остался на уровне прошлого дня. Он немного больше единицы (1,01).

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 145 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших "COVID-19" в регионе теперь 10433 (это больше 73 процентов от общего числа инфицированных). Зарегистрировано три новых смерти от коронавируса. Всех умерших в регионе теперь 80.

За сутки новые случаи заболевания "всплыли" в 13 городах и районах. Наибольшие суточные приросты показали Брянск (66). Дальше следуют районы: Брянский (39), Брасовский (21), Навлинский (18), Карачевский (9).

На 01.00 понедельника, 9 ноября, первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом "COVID-19" выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 5970, 1597 и 699 соответственно.

В брянских государственных лабораториях за сутки выполнили 2609 тестов на коронавирус. Суммарное же число исследований с начала пандемии превысило четверть миллиона.

В брянском городе Унеча для больных коронавирусом вновь подготовили специализированный инфекционный госпиталь. Сейчас он находится в полной готовности. И при необходимости распахнет свои двери. В медучреждении смогут одновременно проходить лечение до 400 человек.

По последним данным, в регионе с "ковидными" больными работают 13 медицинских учреждений. Суммарный коечный фонд составляет 1785 единиц. К 1605 из них подведен кислород. А к 270 – подключены аппараты ИВЛ.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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