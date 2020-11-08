В брянской Унече подготовили коронавирусной госпиталь на 400 мест

В Унече для больных коронавирусом вновь подготовили инфекционный госпиталь на 400 мест. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском городе Унеча для больных коронавирусом вновь подготовили специализированный инфекционный госпиталь. Сейчас он находится в полной готовности. И при необходимости распахнет свои двери. В медучреждении смогут одновременно проходить лечение до 400 человек. Об этом пишут местные СМИ.

Коронавирусный госпиталь в Унече развернули еще в мае – в так называемую первую волну коронавируса. Места для заболевших подготовили на базе бывшей железнодорожной больницы. Это постройка 1938 года. Работы выполнили в короткие сроки – всего за две недели. Тогда же объект посещали губернатор, его замы и представители департамента здравоохранения.

Для больных в медучреждении установили 415 вентилей для подводки кислорода к больничным койкам, проложили больше 4,5 километра медного трубопровода.

По последним данным, сейчас в регионе с COVID-положительными работают 13 медицинских учреждений. Суммарный коечный фонд составляет 1785 единиц. К 1605 из них подведен кислород. А к 270 – подключены аппараты ИВЛ.

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