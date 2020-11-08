Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавирусной инфекции выявили в 13 брянских городах и районах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона. Выздоровели 145 пациентов. От коронавируса за сутки скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 14104 человек подтвердили диагноз, вылечились 10433 жителей области, умерли 80 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2609 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 250556 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 66 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 39 человек, в Брасовском – у 21. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Навлинский и Карачевский районы. Там за сутки прибавилось 18 и 9 новых COVID-пациентов соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 13 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значатся 40 иногородних.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 8 ноября 2020 года:
— Брянск – 5970 (+66)
— Брянский район – 1597 (+39)
— Дятьковский район – 699 (+2)
— Карачевский район – 499 (+9)
— Жуковский район – 361
— Трубчевский район – 346
— Унечский район – 308
— Сельцо – 302 (+2)
— Новозыбков – 287
— Клинцы – 282
— Фокино – 278 (+1)
— Комаричский район – 283 (+2)
— Выгоничский район – 267 (+3)
— Стародубский район – 259
— Погарский район – 238
— Навлинский район – 228 (+18)
— Брасовский район – 230 (+21)
— Мглинский район – 199
— Почепский район – 195 (+2)
— Климовский район – 174
— Дубровский район – 161
— Клетнянский район – 161
— Суземский район – 148
— Клинцовский район – 96
— Жирятинский район – 94 (+4)
— Суражский район – 92
— Красногорский район – 85
— Гордеевский район – 74
— Севский район – 68 (+3)
— Злынковский район – 52
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40.
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