Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавирусной инфекции выявили в 13 брянских городах и районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона. Выздоровели 145 пациентов. От коронавируса за сутки скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 14104 человек подтвердили диагноз, вылечились 10433 жителей области, умерли 80 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2609 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 250556 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 66 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 39 человек, в Брасовском – у 21. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Навлинский и Карачевский районы. Там за сутки прибавилось 18 и 9 новых COVID-пациентов соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 13 городах и районах региона. Также в брянской статистике по-прежнему значатся 40 иногородних.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 8 ноября 2020 года:

— Брянск – 5970 (+66)

— Брянский район – 1597 (+39)

— Дятьковский район – 699 (+2)

— Карачевский район – 499 (+9)

— Жуковский район – 361

— Трубчевский район – 346

— Унечский район – 308

— Сельцо – 302 (+2)

— Новозыбков – 287

— Клинцы – 282

— Фокино – 278 (+1)

— Комаричский район – 283 (+2)

— Выгоничский район – 267 (+3)

— Стародубский район – 259

— Погарский район – 238

— Навлинский район – 228 (+18)

— Брасовский район – 230 (+21)

— Мглинский район – 199

— Почепский район – 195 (+2)

— Климовский район – 174

— Дубровский район – 161

— Клетнянский район – 161

— Суземский район – 148

— Клинцовский район – 96

— Жирятинский район – 94 (+4)

— Суражский район – 92

— Красногорский район – 85

— Гордеевский район – 74

— Севский район – 68 (+3)

— Злынковский район – 52

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

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