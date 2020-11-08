Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 ноября 2020 года

В Брянской области зафиксировали 167 новых случаев коронавирусной инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на час ночи 8 ноября 2020 года в Брянской области зафиксировали 167 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 13935. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,03). Его обновленная величина равна 1,01.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 119 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 10288 (это 73,8% от общего числа инфицированных). Зарегистрировано три новых смерти от коронавируса. Всех умерших в регионе теперь 77.

За сутки новые случаи заболевания «всплыли» в 14 городах и районах. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний. Наибольшие суточные приросты показали Брянск (60), Комаричский (18), Брянский (16), Суземский (13) и Стародубский районы (10), сообщают в региональном оперативном штабе.

Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «COVID-19» выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 5904, 1558 и 697 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили больше двух тысяч тестов на коронавирус. А суммарное число исследований с начала пандемии немного не дошло до 248 тысяч.

Росстат опубликовал данные о смертности граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Оказалось, что таковых в нашем регионе в сентябре умерло ровно 100 человек. Однако непосредственной причиной смерти «COVID-19» явился только в 11 случаях. Еще четыре человека скончались от сопутствующих заболеваний, однако вирус оказал на это существенное влияние.

Стало известно, что коронавирусом заболел лидер брянских коммунистов Андрей Архицкий. Его госпитализировали в специализированный госпиталь. Его состояние оценивают как удовлетворительное: он получает необходимое лечение и, предположительно, идет на поправку.

В брянском городе Новозыбков опровергли слухи об умерших в местном госпитале, которых якобы выносят оттуда в пакетах. Главврач Новозыбковской ЦРБ Сергей Бурый назвал информацию местного новостного ресурса ложью. И написал заявление в полицию. Медучреждение намерено привлечь сайт к ответственности за клевету.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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