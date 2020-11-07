Росстат: в сентябре умерло 100 брянцев с коронавирусом

В сентябре в Брянской области умерло 100 человек с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сентябре в Брянской области умерло 100 человек с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция". Такие данные опубликовал Росстат. Коронавирус стал основной причиной смерти в 11 случаях. 89 человек скончались по другим причинам.

При этом в четырех летальных случаях новая инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. А в 85 случаях коронавирус не повлиял на течение основной болезни.

Кстати, по данным оперативного штаба в Брянской области на 7 ноября, от коронавируса умерли 77 жителей. И только трое из них в сентябре. Судя по всему, остальные – восемь – брянцы скончались за пределами родного региона.

Добавим, в Центральном федеральном округе Брянская область по числу смертей с подтвержденным диагнозом "коронавирус", который не стал основной причиной смерти, находится на третьем месте после Москвы и Московской области. А по количеству умерших именно от "COVID-19" – на 12-м.

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