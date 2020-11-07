В Унече нашли последний работающий на маршруте легендарный «ЛиАЗ»

Фото: Алексей Длугач, сообщество "Брянский автобус" в vk.com.

В брянском городе Унеча до сих пор на маршрут выходит легендарный "ЛиАЗ-677М". Это последний в регионе работающий линейный автобус такого типа. Фото раритета разместили в сетевой группе "Брянский автобус" в субботу, 7 ноября.

Пост назван «Еще в строю».

«Последний линейный автобус "ЛиАЗ-677М" в Брянской области, и один из немногих, оставшихся в России», – так прокомментировал опубликованный снимок автор.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", автобус действительно работает в Унече. Он курсирует по улице Октябрьской. Его маршрут – №1.

Справка "КП":

"ЛиАЗ-677" — советский городской высокопольный автобус производства Ликинского автобусного завода (Московская область). Самый первый экземпляр выпустили в далеком 1963-м. А особой популярностью эти автобусы пользовались в 1967-1994 годах: тогда "Луноходы" составляли основу автобусного парка почти всех городов СССР. С начала нового тысячелетия модель стали постепенно выводить из эксплуатации – как морально устаревшую и нерентабельную.

Кстати, существует в стране даже несколько памятников этому "автобусу-труженику". Например, в Татарстане, Краснокаменске и Ликино-Дулево.

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