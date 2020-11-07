Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 14 брянских городах и районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 119 пациентов. От коронавируса за сутки скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 13935 человек подтвердили диагноз, вылечились 10288 жителей области, умерли 77 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2119 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 247947 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 60 заболевших. В Комаричском районе инфекцию выявили у 18 человек, в Брянском – у 16-ти. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Суземский и Стародубский. Там за сутки прибавилось 13 и 10 новых COVID-пациентов соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 14 городах и районах региона. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 40-й с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 7 ноября 2020 года:

— Брянск – 5904 (+60)

— Брянский район – 1558 (+16)

— Дятьковский район – 697

— Карачевский район – 490

— Жуковский район – 361 (+9)

— Трубчевский район – 346 (+6)

— Унечский район – 308 (+6)

— Сельцо – 300 (+1)

— Новозыбков – 287

— Клинцы – 282 (+1)

— Фокино – 277

— Комаричский район – 281 (+18)

— Выгоничский район – 264 (+7)

— Стародубский район – 259 (+10)

— Погарский район – 238 (+5)

— Навлинский район – 210

— Брасовский район – 209

— Мглинский район – 199 (+9)

— Почепский район – 193 (+2)

— Климовский район – 174

— Дубровский район – 161

— Клетнянский район – 161

— Суземский район – 148 (+13)

— Клинцовский район – 96

— Жирятинский район – 90

— Суражский район – 92

— Красногорский район – 85

— Гордеевский район – 74

— Севский район – 65

— Злынковский район – 52

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40 (+1).

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