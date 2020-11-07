Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 ноября 2020 года

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 14 брянских городах и районах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона. Выздоровели 119 пациентов. От коронавируса за сутки скончались еще три человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 13935 человек подтвердили диагноз, вылечились 10288 жителей области, умерли 77 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2119 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 247947 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 60 заболевших. В Комаричском районе инфекцию выявили у 18 человек, в Брянском – у 16-ти. Кроме того, значительные приросты заболеваемости продемонстрировали Суземский и Стародубский. Там за сутки прибавилось 13 и 10 новых COVID-пациентов соответственно. Всего в отчетный период прирост заболеваемости зафиксировали в 14 городах и районах региона. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 40-й с начала пандемии.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 7 ноября 2020 года:
— Брянск – 5904 (+60)
— Брянский район – 1558 (+16)
— Дятьковский район – 697
— Карачевский район – 490
— Жуковский район – 361 (+9)
— Трубчевский район – 346 (+6)
— Унечский район – 308 (+6)
— Сельцо – 300 (+1)
— Новозыбков – 287
— Клинцы – 282 (+1)
— Фокино – 277
— Комаричский район – 281 (+18)
— Выгоничский район – 264 (+7)
— Стародубский район – 259 (+10)
— Погарский район – 238 (+5)
— Навлинский район – 210
— Брасовский район – 209
— Мглинский район – 199 (+9)
— Почепский район – 193 (+2)
— Климовский район – 174
— Дубровский район – 161
— Клетнянский район – 161
— Суземский район – 148 (+13)
— Клинцовский район – 96
— Жирятинский район – 90
— Суражский район – 92
— Красногорский район – 85
— Гордеевский район – 74
— Севский район – 65
— Злынковский район – 52
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40 (+1).
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