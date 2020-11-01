В Жуковке простились с трагически погибшим депутатом Николаем Третьяковым

Фото: "Жуковские новости".

В брянском городе Жуковка в воскресенье, 1 ноября, простились с депутатом Брянской областной Думы и главным врачом районной больницы Николаем Третьяковым. Проводить его в последний путь пришли сотни людей. Из официальных лиц присутствовали председатель облдумы Валентин Суббот, заместитель губернатора Александр Коробко, директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков, руководители Жуковского района и местных предприятий.

Фото: "Жуковские новости".

Траурная церемония состоялась в зале районного дома культуры. На нее отвели полтора часа. Люди шли непрекращающимся потоком, пишут "Жуковские новости". Некоторые пришли на кладбище. Похоронная процессия растянулась на десятки метров.

Николая Михайловича вспоминали, как профессионального врача, отзывчивого человека, для многих коллег он был наставником. Николай Третьяков многое сделал в своей жизни для развития здравоохранения в Жуковском районе.

- В это невозможно поверить, - передает районная газета слова жителя Никольской Слободы Андрея Бондаренко. - Трагический случай унес жизнь замечательного человека. Я знаю, что в свое время Николай Михайлович много сделал для того, чтобы в Никольской Слободе была открыта амбулатория. Ее, можно сказать, восстановили из руин. У нас многодетная семья. Представляете, как это важно для села, для большой семьи?

- Это действительно невосполнимая утрата для всех нас, для всего районного здравоохранения, - говорит житель Жуковки, ветеран труда, Евгений Козлов. -Ушел профессионал высокого класса, превосходный организатор, знающий и любящий свое дело. Искренне сочувствую и соболезную его родным и близким.

- Мне очень жаль, что Жуковская больница потеряла такого замечательного руководителя, - сожалеет уроженка Жуковки Оксана Осипенкова. - Врача с большой буквы и доброго, отзывчивого человека - Николая Михайловича Третьякова. Он был всегда готов прийти на помощь к любому, кто к нему обратится.

Фото: "Жуковские новости".

Николай Третьяков погиб в ДТП вечером 30 октября. Его сбила машина по дороге к санаторию "Жуковскому".

Николай Третьяков - уроженец Клинцовского района. Учился в Смоленске по специальности "Педиатрия". С 1990 года его трудовая деятельность связана с Жуковской районной больницей. В 2001 году возглавил медучреждение. В 2008 году Николаю Третьякову присвоили звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Николаю Михайловичу было 54 года.

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