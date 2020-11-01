Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 127 пациентов. За прошедшие сутки еще три человека умерли от коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 12949 человек подтвердили диагноз, вылечились 9531 житель области, умерли 67 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2756 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 236642 раза.
Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь заболели 90 человек. В Карачевском районе обнаружили 17 новых случаев заболевания, в Брянском – 11, в Выгоничском - 10. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 1 ноября 2020 года:
— Брянск – 5537 (+90)
— Брянский район – 1390 (+11)
— Дятьковский район – 660
— Карачевский район – 466 (+17)
— Трубчевский район – 336 (+2)
— Жуковский район – 318
— Унечский район – 298
— Сельцо – 291 (+5)
— Фокино – 256
— Новозыбков – 264 (+1)
— Комаричский район – 257 (+5)
— Клинцы – 263 (+1)
— Стародубский район – 246 (+8)
— Выгоничский район – 244 (+10)
— Погарский район – 230
— Почепский район – 186 (+1)
— Брасовский район – 179 (+2)
— Мглинский район – 177 (+6)
— Навлинский район – 172 (+1)
— Климовский район – 170
— Дубровский район – 148 (+1)
— Клетнянский район – 147 (+1)
— Суземский район – 132
— Жирятинский район – 89
— Суражский район – 89
— Клинцовский район – 88
— Красногорский район – 76
— Гордеевский район – 71
— Севский район – 64 (+1)
— Злынковский район – 42
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 36.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».