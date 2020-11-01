Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 127 пациентов. За прошедшие сутки еще три человека умерли от коронавируса, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 12949 человек подтвердили диагноз, вылечились 9531 житель области, умерли 67 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2756 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 236642 раза.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь заболели 90 человек. В Карачевском районе обнаружили 17 новых случаев заболевания, в Брянском – 11, в Выгоничском - 10. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 1 ноября 2020 года:

— Брянск – 5537 (+90)

— Брянский район – 1390 (+11)

— Дятьковский район – 660

— Карачевский район – 466 (+17)

— Трубчевский район – 336 (+2)

— Жуковский район – 318

— Унечский район – 298

— Сельцо – 291 (+5)

— Фокино – 256

— Новозыбков – 264 (+1)

— Комаричский район – 257 (+5)

— Клинцы – 263 (+1)

— Стародубский район – 246 (+8)

— Выгоничский район – 244 (+10)

— Погарский район – 230

— Почепский район – 186 (+1)

— Брасовский район – 179 (+2)

— Мглинский район – 177 (+6)

— Навлинский район – 172 (+1)

— Климовский район – 170

— Дубровский район – 148 (+1)

— Клетнянский район – 147 (+1)

— Суземский район – 132

— Жирятинский район – 89

— Суражский район – 89

— Клинцовский район – 88

— Красногорский район – 76

— Гордеевский район – 71

— Севский район – 64 (+1)

— Злынковский район – 42

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 36.

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