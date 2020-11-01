Брянский участковый борется за звание лучшего в стране

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянский участковый из Карачева Константин Артамонов борется за звание лучшего в стране. Всероссийское голосования конкурса "Народный участковый-2020" стартовало 1 ноября. Свой голос можно оставить на сайте "Комсомольской правды". Для этого нужно зарегистрироваться через социальные сети.

Константин Артамонов второй год подряд побеждает в региональном конкурсе. В прошлом году он также представлял Брянскую область на всероссийском этапе.

Голосование продлится до 10 ноября. Победителя определят на основе индекса доверия граждан. Результаты онлайн-голосования с помощью специальной формулы сопоставят с численностью населения региона.

"Народный участковый-2020" получит в качестве приза автомобиль - внедорожник УАЗ "Патриот". Награждение пройдет 16 ноября накануне Дня участковых уполномоченных.

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