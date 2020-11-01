Потерявшей при пожаре дом многодетной семье из Новозыбкова подарили квартиру

Фото: Оксана Инашевская.

Многодетной семье из Новозыбкова, чей дом сгорел при пожаре, подарили квартиру. Деньги на покупку жилья, 1,1 миллиона рублей, выделил благотворитель. В квартире необходимо лишь выполнить косметический ремонт.

Анна Петяева и трое ее детей, два мальчика-подростка и девочка-школьница, остались без крыши над головой 15 октября. Их частный дом поджег сосед. Во время пожара никто не пострадал. До этого мужчина с топором напал на старшего сына женщины. Подростка уже выписали из больницы.

Теперь семье не придется возвращаться в старое жилье, где все пропахло гарью, и в любой момент в дом может ворваться сосед.

Около 400 тысяч рублей для многодетной семьи из Новозыбкова собрали с помощью пожертвований. Часть этих денег мать отдает еще одной многодетной семье из Погарского района, пишет руководитель Центра детства и семьи "Мечта" Оксана Инашевская. В 2012 году она также пострадала от пожара.

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