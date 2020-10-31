В Брянской области в коронавирусных госпиталях построят емкости для сжиженного кислорода

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в коронавирусных госпиталях построят специальные емкости для сжиженного кислорода. Каждая такая емкость заменит до 500 баллонов кислорода. Их установят на территории Брянской областной больницы. 500 баллонов - это суточное потребление кислорода здесь. А также в городской больнице №4 и в госпитале в Унече.

- В настоящий момент определили площадки для установки емкостей, проектно-сметная документация для устройства и монтажа оборудования проходит согласование, - говорят в пресс-службе областного правительства. - Над проектом совместно работают специализированные промышленные и строительные организации, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности.

После этого кислород непосредственно будет поступать в корпуса госпиталей. Помимо медикаментов именно кислород является одним из основных компонентов стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Брянские госпитали потребляют 1200 баллонов кислорода в сутки. Весной это количество не превышало 300 баллонов.

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