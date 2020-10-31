Брянский отряд "Лиза Алерт" отметил 8-летие

Фото: "Лиза Алерт Брянск".

Брянское отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в субботу, 31 октября, отметило восьмилетие. Добровольцев поздравили следователи, спасатели и полицейские.

- Коллектив Главного управления МЧС России по Брянской области искренне благодарит сотрудников и добровольных помощников брянского подразделения отряда и его руководителя Сергей Клецина за вклад в спасение людей, - сказал врио замначальника Владимир Алешин. - И поздравляет с восьмилетием этого важного добровольного движения.

Видеопоздравление записал и главный брянский следователь Максим Лукичев:

- На счету у брянского отряда сотни спасенных жизней, - сказал он. - "Лиза Алерт" - не просто отряд, а союз неравнодушных людей, готовых всегда прийти на помощь. Желаем каждому волонтеру неиссякаемого оптимизма, бодрости духа и слаженности действий при поиске пропавших людей.

Сказали "спасибо" отряду и брянские полицейские.

- За годы сотрудничества между нами возникли крепкие и конструктивные отношения, - говорит замначальника УУР УМВД России по Брянской области Олег Киселев. - Результат - это реальная помощь людям, которые уже потеряли надежду на спасение. Ваш пример воспитывает молодежь. Желаю, чтобы беды и несчастья обходили вас стороной. Нам еще многое предстоит пройти вместе.

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