В Брянске оставят подвозочные автобусы для пассажиров поезда из Москвы

Фото: Павел Стрельцов.

В Брянске оставят подвозочные рейсы от вокзала для пассажиров московского поезда. Состав прибывает в наш город в 23.22. Автобус «Бульвар Щорса - ж/д Брянск-1 - улица Крахмалева - Дружба» отправлялся от вокзала в 23.38.

В городском автотранспортном предприятии с 31 октября решили перенести этот рейс на 23.15. То есть то время, когда поезд еще не прибудет в Брянск. Соответствующая информация появилась на официальном сайте предприятия.

В городской администрации в тот же вечер сообщили, что это ошибка. И причиной ее стал человеческий фактор.

В итоге автобус будет отправляться от Брянска-Орловского как и раньше - в 23.38.

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