Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 октября 2020 года

Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 153 жителя региона. Выздоровели 93 пациента. За прошедшие сутки еще четыре человека умерли от коронавируса, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 12786 человек подтвердили диагноз, вылечились 9404 жителей области, умерли 64 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3209 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 233886 раз.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь заболели 87 человек. В Бярнском районе обнаружили 17 новых случаев заболевания, в Карачевском – 11. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах. Коронавирус также выявили у одного иногороднего.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 31 октября 2020 года:

— Брянск – 5447 (+87)

— Брянский район – 1379 (+17)

— Дятьковский район – 660

— Карачевский район – 449 (+11)

— Трубчевский район – 334 (+1)

— Жуковский район – 318 (+6)

— Унечский район – 298 (+1)

— Сельцо – 286 (+1)

— Фокино – 256

— Новозыбков – 263 (+4)

— Комаричский район – 252

— Клинцы – 262 (+6)

— Стародубский район – 238 (+1)

— Погарский район – 230

— Выгоничский район – 234 (+2)

— Почепский район – 185 (+3)

— Брасовский район – 177 (+4)

— Мглинский район – 171

— Навлинский район – 171

— Климовский район – 170 (+2)

— Дубровский район – 147

— Клетнянский район – 146 (+4)

— Суземский район – 132

— Жирятинский район – 89

— Суражский район – 89 (+1)

— Клинцовский район – 88 (+1)

— Красногорский район – 76

— Гордеевский район – 71

— Севский район – 63

— Злынковский район – 42

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 36 (+1).

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