В ДТП в Жуковке погиб главврач и депутат облдумы Николай Третьяков

Фото: Брянская областная Дума.

В ДТП в брянском городе Жуковка погиб главный врач районной больницы и депутат Брянской облдумы Николай Третьяков. Автоавария случилась вечером в пятницу, 30 октября. Николая Михайловича насмерть сбила машина на улице Больничной.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Николаю Третьякову было 54 года. Он родом из клинцовского поселка Рубаны. В 1989 году окончил Смоленский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Работать начал в Брянской областной детской больнице. Был врачом-интерном по специальности детская хирургия. С 1990-й о 2001 год трудился врачом-урологом в Жуковской районной больнице. После стал руководить учреждением. Занимал пост главного врача до последнего времени. В 2008 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный врач РФ".

Николай Третьяков избирался депутатом Брянской областной Думы шестого и седьмого созывов.

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