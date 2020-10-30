Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 октября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 30 октября 2020 года были подтверждены 12481 случай заболевания коронавирусом. Накануне заболели еще 147 человек.

Число умерших от опасной болезни в регионе достигло 60 человек. Три новых смерти подтвердили 29 октября.

В Брянской области выполнили 227565 тестов на инфекцию. В сутки выполнили 3147 исследований. Это пока рекордный показатель за все время эпидемии.

За сутки выздоровели 54 пациента. Общее число брянцев, которые побороли болезнь - 9255.

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