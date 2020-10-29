В Брянске стала чаще курсировать маршрутка №43

Маршрут работает по расписанию с 6.00 до 22.30. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 6 октября увеличили количество машин на маршруте №43 «Мясокомбинат – улица Федюнинского». Теперь на линию выходит 35 автомобилей, раньше их было 20.

Маршрут работает по расписанию с 6.00 до 22.30. Утром и вечером интервал движения составляет 6 минут, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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