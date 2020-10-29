В Брянске у Дома культуры слепых появился новый сквер

Долгое время эта территория находилась в заброшенном состоянии. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске рядом с Домом культуры Всероссийского общества слепых завершается обустройство нового сквера. Долгое время эта территория находилась в заброшенном состоянии.

Теперь на месте бывшего пустыря уложили тротуарную плитку, установили лавочки и урны, посеяли новый газон, который сейчас застелен укрывным материалом. Скоро здесь установят несколько светильников.

Благоустройство территории приурочили к 95-летию Всероссийского общества слепых, которое отметили в июле 2020 года. Ранее к Дому культуры сделали подъездную дорогу и тротуары с тактильной плиткой. Здание ДК также отремонтировали.

Сквер стал один из 13-ти объектов, отремонтированных в 2020 году по региональной программе инициативного бюджетирования. В целом на все ремонты выделили 21 миллион рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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