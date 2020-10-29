На трассе Брянск – Сельцо уложили верхний слой асфальтобетона

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на трассе, соединяющей областной центр с городом Сельцо, начали укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Планировалось, что к этим работам приступят в 2021 году. Однако подрядчики ведут ремонт с опережением сроков. На 732 метрах ремонтируемой дороги уже провели фрезерование старого асфальта и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Ширину проезжей части довели до норматива.

Новое покрытие обладает высокой износостойкостью, низким уровнем шума и длительным сроком эксплуатации, рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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