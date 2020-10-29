Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 октября 2020 года

Всего с начала пандемии на Брянщине у 12334 человек подтвердили диагноз, вылечился 9201 житель области. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 29 октября выявили 142 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 57 пациентов. За сутки зафиксировали две новые смерти. Общее число умерших выросло до 57.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 12334 человек подтвердили диагноз, вылечился 9201 житель области. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2675 тестов на коронавирус.

Наибольшее число эпизодов обнаружили в Брянске. Здесь коронавирус диагностировали у 77 человек. В Брянском районе за минувшие сутки выявили 22 новых случая, в Жуковском районе – 12. Всего COVID-19 зафиксировали в 17 брянских городах и районах.

В Брянске во вторник, 27 октября, составили 70 протоколов за нарушение масочного режима. Комиссия прошла по магазинам, предприятиям общественного питания и бытовых услуг. Обследовали общественный транспорт. Проверки прошли во всех районах города.

Участники рейда проверили 613 автобусов, троллейбусов и маршруток. Исследовали 79 такси. В результате составили 71 протокол: 59 – на пассажиров, 12 – на водителей.

Поиском безмасочников занимались и на 231 предприятии торговли, общепита и бытовых услуг. Днем прошли по 116 объектам, ночью – по 115 кафе, барам и ресторанам. Проверяли их режим работы до 23.00. Нарушений временных ограничений работы не выявили.

Днем составили девять протоколов: по три в Бежицком и Фокинском районах, два – в Володарском и один – в Советском, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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