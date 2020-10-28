В Брянске займутся совершенствованием общественного транспорта

В Брянске закупили 226 новых автобусов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске создадут рабочую группу, которая займется совершенствованием общественного транспорта. Напомним, в городе в последнее время участились жалобы на его работу. В комиссию войдут городские чиновники и депутаты. Они обследуют наиболее проблемные маршруты.

Планируют изучить состояние остановочных комплексов, в том числе конечных остановок маршруток. В итоге обещают принять необходимые и обоснованные меры для решения проблем с пассажирскими перевозками, рассказали в пресс-службе брянского горсовета.

В Брянске за последние годы закупили 226 новых автобусов. На линию выходит 192 машины, это в 2,4 раза больше, чем в 2017 году. Пассажиропоток за три года увеличился с 50 тысяч до 90 тысяч ежедневно.

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